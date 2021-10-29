Объявлено об отречении от престола королевой Елизаветой II

На прошлой неделе Елизавету II экстренно госпитализировали, но быстро выписали. Монархиню отвезли домой, в Виндзорский замок, где она осталась жить после каникул. Официально Букингемский дворец сообщил, что госпитализация была плановая, но подданные Великобритании заподозрили неладное.
В минувшее воскресенье королева, возглавляющая Англиканскую церковь, впервые пропустила службу, что заставило всерьез обеспокоиться народ.
После этого прозвенел еще один тревожный звоночек – королева Елизавета отказалась от рабочего визита в Глазго, где в начале ноября состоится экологический саммит. Очевидно, что жизнь 95-летней королевской особы угасает на глазах. А значит, пора подумать о передаче престола.
Королевский эксперт Роберт Джобсон уверен, что это историческое событие состоится в ближайшие четыре-пять лет, если королеве Елизаветы позволит здоровье.
Эксперт считает, что бразды правления королева передаст принцу Чарльзу, который будет выполнять функции регента.
"Не сомневаюсь, что она введет закон о регентстве и передаст бразды правления Чарльзу", — приводит слова аналитика портал Newsweek.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что у королевы Елизаветы II начались системные пропуски важных мероприятий, что вредит монархии Великобритании.
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