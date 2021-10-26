Перестала выходить: состояние 95-летней королевы Елизаветы II ухудшилось

95-летняя королева Елизавета II до настоящего момента вела довольно активный образ жизни и никогда не пропускала светские мероприятия, положенные по протоколу. Однако на днях стало известно, что монархиня пропустила ряд событий, что на нее крайне не похоже.
Как выяснилось, королева Елизавета пропустила воскресную службу в Виндзорском замке, чего никогда не делала раньше, ведь она возглавляет всю англиканскую церковь.
Также Елизавета не вышла как обычно гулять со своими псами корги и дорги, что всегда делала с превеликим удовольствием. Королева уверяла, что ранние прогулки с домашними питомцами помогают ей поддерживать свое здоровье в столь почтенном возрасте.
Помимо всего этого недавно королева Елизавета отменила свой визит в Северную Ирландию всего за 11 часов до назначенного времени.
Также недавно королева Елизавета появилась на людях с тростью, хотя не делала этого целых 15 лет после операции на колене.
Подданные Великобритании крайне обеспокоены, ведь недавно королеву Елизавету внезапно госпитализировали, а потом быстро выписали. И хотя тогда Букингемский дворец официально сообщил, о том, что это была плановая госпитализация, после этого у королевы начались системные пропуски светских мероприятий.
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