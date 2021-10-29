Тяжелобольной Щербаков впервые вышел на связь после госпитализации

Накануне появилась информация о том, что Бориса Щербакова госпитализировали в одну из столичных клиник.

Сообщалось, что артисту диагностировали пневмонию. При этом вся семья знаменитости сделала прививку от коронавирусной инфекции, а ранее артист уже был госпитализирован с подозрением на недуг. Журналисты отмечали, что его состояние вовсе не критическое, у него якобы воспаление легких средней тяжести и небольшое поражение.

СМИ подчеркивали, что Борис Щербаков сдал все необходимые анализы. Известно, что в прошлый раз они оказались отрицательными. Многие поклонники оказались крайне обеспокоены, так как у артиста имеются хронические заболевания, которые могут осложнить ситуацию. Не секрет, что у звезды отечественного кино слабое сердце.

Позднее на связь вышла жена артиста. Татьяна Бронзова указала, что муж сдал два теста на коронавирусную инфекцию, и они оба показали отрицательный результат. По ее словам, муж сильно простудился. Теперь за его состоянием наблюдают врачи, а уже на следующей неделе обещают выписать.

Наконец, свой комментарий дал сам Борис Щербаков, что крайне успокоило поклонников. Он сообщил, что у него пневмония, а госпитализировали его еще в среду. При этом чувствует актер себя нормально, лечением доволен и настроен крайне позитивно. Он поблагодарил врачей, которые работают в клинике.

