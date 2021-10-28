Уродство на всю жизнь: Как живет инвалидка Сотникова после операции

Российская фигуристка Аделина Сотникова заговорила о жизни своей близкой родственницы, которая с рождения несет на себе крест инвалидности. Тяжелобольная Мария Сотникова страдает от нарушения развития черепно-лицевой области, что понятным образом доставляет ей дискомфорт. Как бы ни хотелось думать иначе, синдром Тричера-Коллинза — это тяжелое генетическое заболевание, которое означает уродство на всю жизнь.
Младшая сестра олимпийской чемпионки перенесла сложные операции в Германии. У матери Марии не было достаточно средств, чтобы оплатить хирургические вмешательства. Тогда в ситуацию вмешалась тренер Татьяна Тарасова, которая сумела достать деньги с помощью благотворительного фонда. Предположительно, удалось выручить 100 тысяч долларов. Страдающей от недуга девушке попытались скорректировать деформацию лица, чтобы она меньше бросалась в глаза.
Аделина Сотникова сообщила, что Мария живет хорошо и достаточно полноценно. Девушка-инвалид окончила медицинский колледж, а теперь работает в сфере спорта — помогает сестре создавать медиаконтент. Сотникова-младшая работает с камерой, снимая окружающую действительность, а потом монтирует ролики. Кроме того, она учит корейский язык в качестве хобби.
Популярные темы форума
Жена стала пропадать по ночам
Кто подскажет?
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Эктромелия