Дочь пострадала из-за умирающего Серова: Очень страшно

Недавно Александр Серов заразился коронавирусной инфекцией. Вся страна волновалась за состояние знаменитости.

Публика с самого начала пыталась обратиться к дочери артиста. Долгое время Мишель молчала, что спровоцировало неоднозначные высказывания в ее адрес. Она продолжала публиковать снимки и рассказывала о своей музыкальной деятельности. В какой-то момент Игорь Крутой описал состояние друга.

Позднее дочь все-таки опубликовала пост, в котором постаралась успокоить поклонников. Многие поблагодарили ее и оставили множество теплых слов в комментариях. Затем она появилась в программе "Пусть говорят". Восходящую звезду тут же затравили. Ее обвинили в том, что она пытается нажиться на тяжелой болезни своего отца.

Мишель не выдержала и высказалась в своем личном блоге. Она заявила, что устала от негативных комментариев относительно пиара на страшном событии. По словам дочери Александра Серова, она пришла в студию программы лишь для того, чтобы прояснить ситуацию. Музыкант знал, что она собирается сделать это и поддержал решение.

Мишель Серова подчеркнула, что благодарна всем за поддержку. Публика оставила множество комментариев. "Очень страшно, когда что-то происходит с близкими. Держитесь", "Спасибо, Мишель, что пришли в студию и прояснили ситуацию! Скорейшего выздоровления Александру Николаевичу", "Мишель, вам спасибо за хорошие новости. Здоровья всей вашей семье", "Мишель, молодец! Все правильно! Будьте здоровы", – написали подписчики.