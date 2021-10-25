"Понравилась какая-то женщина": вдова Кобзона проболталась о его изменах

Нелли Кобзон всегда любила своего знаменитого супруга, даже несмотря на его измену. Психолог Сергей Ланг проанализировал сложившуюся ситуацию.

В одном из недавних интервью Нелли Кобзон случайно проболталась что ее любимый супруг когда-то изменил ей. Она вскользь кинула фразу о предательстве, но тут же поменяла тему.

"Да, многие люди прощают измену. Прощают по той простой причине, что измены бывают разные. Бывает измена душевная, бывает физическая. Бывает продолжительная, когда человек строит отношения с другим человеком на протяжении долгого времени, бывает измена случайная, эпизодическая. Если пару, действительно, что-то сближает и связывает не только секс, то люди прощают измены.", – дал объяснение корреспонденту "Дни.ру" Сергей Ланг.

Психолог рассказал, из-за чего люди могут изменять своим партнерам. Часто человек изменяет не потому, что просто захотел, а потому что та складываются взаимоотношения.

"Возникают проблемы, которые не решаются, и один человек начинает увлекаться другом и искать те эмоции, которые он не получает в своих отношениях", – высказался эксперт.

Также Ланг не исключил, что Иосиф Кобзон действительно мог изменить своей жене. Он уверен, что популярные и богатые люди намного больше подвержены такому риску.

"Безусловно, чем популярней человек, тем больше у него соблазнов, тем более у богатого мужчины. Много поклонниц, которые хотят провести одну ночь со знаменитым человеком. И естественно вполне возможно, что у Кобзона могла быть такая ситуация, когда ему понравилась какая-то женщина и это произошло", – подытожил психолог.

Они прожили очень долгие годы, их отношения были достаточно крепкие. Если она простила, она молодец, значит, они связаны какими-то другими ценностями.