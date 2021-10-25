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Шоу-бизнес
"Понравилась какая-то женщина": вдова Кобзона проболталась о его изменах

"Понравилась какая-то женщина": вдова Кобзона проболталась о его изменах

Нелли Кобзон всегда любила своего знаменитого супруга, даже несмотря на его измену. Психолог Сергей Ланг проанализировал сложившуюся ситуацию.
прочитано 66505 раз

В одном из недавних интервью Нелли Кобзон случайно проболталась что ее любимый супруг когда-то изменил ей. Она вскользь кинула фразу о предательстве, но тут же поменяла тему.

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 Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

"Да, многие люди прощают измену. Прощают по той простой причине, что измены бывают разные. Бывает измена душевная, бывает физическая. Бывает продолжительная, когда человек строит отношения с другим человеком на протяжении долгого времени, бывает измена случайная, эпизодическая. Если пару, действительно, что-то сближает и связывает не только секс, то люди прощают измены.", – дал объяснение корреспонденту "Дни.ру" Сергей Ланг.

Психолог рассказал, из-за чего люди могут изменять своим партнерам. Часто человек изменяет не потому, что просто захотел, а потому что та складываются взаимоотношения.

"Возникают проблемы, которые не решаются, и один человек начинает увлекаться другом и искать те эмоции, которые он не получает в своих отношениях", – высказался эксперт.

Также Ланг не исключил, что Иосиф Кобзон действительно мог изменить своей жене. Он уверен, что популярные и богатые люди намного больше подвержены такому риску.

"Безусловно, чем популярней человек, тем больше у него соблазнов, тем более у богатого мужчины. Много поклонниц, которые хотят провести одну ночь со знаменитым человеком. И естественно вполне возможно, что у Кобзона могла быть такая ситуация, когда ему понравилась какая-то женщина и это произошло", – подытожил психолог.

Они прожили очень долгие годы, их отношения были достаточно крепкие. Если она простила, она молодец, значит, они связаны какими-то другими ценностями.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Иосиф Кобзон. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2021, 11:14 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина

комментарии

Ответить:

Прохожий.
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Стоять у колодца да не напиться это глупо.
Гость885129
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Гость884673
Он же был бандюк и грязный торговец оружием!Может угрожал ей,а она терпела и ждала пока грязный-жид сдохнет!Сейчас отрывается!
Зато Людмила Гурченко не стала терпеть и не смотря на связи Кобзона и то что он сможет помешать в её дальнейшей карьере до конца своей жизни не изменила своего отношения к нему и в интервью говорила о нём в отрицательном ключе,называя вещи своими именами.
Гость596870
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Ничего Нелечка ему не простила, иначе не жалила бы его вослед, делясь подробностями. Много вытерпела.
Гость884673
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Гость884636
Нет в этой женщине ни капли достоинства ,нет самоуважения!Прекрасно знала,что Кобзон гулял на право и на лево,но молча всё сглатывала ради беззаботной и навсегда обеспеченной жизни.Лучше бы накрылась медным тазом и вообще не появлялась в медийном пространстве-лживая бабка!
Он же был бандюк и грязный торговец оружием!Может угрожал ей,а она терпела и ждала пока грязный-жид сдохнет!Сейчас отрывается!
666
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Гость засралирусскийязык
Денюшки решают все проблемы
Не всё!Здоровье жидяра грязный купить не смог!Вселенная так еееббннууллаа,что аж в санкционный список попал - "близкий круг шелудиво-плешивого бункерного деда" и счета в банках не пригодились!Зато жидо-бабка сейчас кайфует!
Гость884636
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Нет в этой женщине ни капли достоинства ,нет самоуважения!Прекрасно знала,что Кобзон гулял на право и на лево,но молча всё сглатывала ради беззаботной и навсегда обеспеченной жизни.Лучше бы накрылась медным тазом и вообще не появлялась в медийном пространстве-лживая бабка!
Гость877023
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Одну случайную измену?????? Все знают что Кобзон всегда гулял - не надо врать
Гость засралирусскийязык
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Денюшки решают все проблемы
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