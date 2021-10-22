Стало известно о неожиданном уходе Бурковского

Андрей Бурковский уволился из МХТ имени Чехова, в котором проработал целых десять лет.

Неожиданная новость появилась в инстаграм-аккаунте актера буквально накануне. Бывший игрок КВН спокойно сообщил поклонникам о том, что он покинул свой любимый театр. Причин такого серьезного решения артист объяснять не стал, но выразил огромную благодарность как самому учреждению культуры, так и всем людям, работающим в нем. Отдельно артист поблагодарил великого мэтра – Олега Павловича Табакова. Андрей Бурковский подчеркнул, что прошедшие десять лет для него были "невероятными".

Напомним, что Андрей Бурковский поступил в Школу-студию МХАТ в 2010-ом году и еще до окончания учебы был принят в труппу Московского Художественного театра имени А.П. Чехова. За десяток лет артисту удалось сыграть на сцене этого театра множество ярких и незабываемых ролей.

Многочисленные подписчики Бурковского довольно бурно восприняли новость о его внезапном уходе. Беспокойство проявили и такие звездные коллеги артиста, как Екатерина Стриженова, Марина Зудина, Анна Чиповская, Юлия Хлынина.

Обескураженные фолловеры написали:



"Чтоооо?!?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Вот это номер", "Кто же там остался?", "Чтооооо? Не верю!!!", "Во дела".

Успокаивать поклонников и рассказывать о своих дальнейших творческих планах актер не стал. Однако ранее "Дни.ру" писали о том, что Андрей Бурковский вместе с Александрой Урсуляк снимается в первом в России сериале о полиаморных отношениях.