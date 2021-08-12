Урсуляк и Бурковский снимаются в первом в России сериале о полиаморных отношениях

Режиссер Яна Гладких, известная по проектам "Аня наоборот" и "Красотка в ударе" начала работу над новым сериалом AMORE MORE. О старте съемок сообщили создатели сериала – МТС Медиа и "Киностудия КИТ".
Сериал AMORE MORE – это исследование феномена полиаморных отношений. Картина обещает ответить на вопрос, есть ли в полиамории место для настоящей любви. Лента Гладких, считают киношники, умело сочетает в себе элементы комедии и драмы.
Главные роли в картине исполняют Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский и другие. Сама Яна Гладких, к слову, тоже появится в кадре.
Действия сериала AMORE MORE разворачиваются вокруг двух молодых пар. Зрителей познакомят с Георгием и его новой девушкой Алисой. Молодой холостяк счастлив с новой возлюбленной, но отказываться от старых привычек не хочет. Он ищет способы рассказать избраннице о том, что любит сразу нескольких женщин и для него это норма.
Также картина AMORE MORE расскажет о героине Лене, супруг которой, Сергей, впал в депрессию. Молодая женщина на многое готова пойти, чтобы спасти избранника от психологического недуга.
В ходе развития сюжета Алиса примет правила игры Георгия и начнет встречаться с Сергеем. Лена неожиданно для себя почувствует, что любит не только мужа. Георгий между тем, поймет, что ему не нужны другие женщины и он хочет только Алису.
Отметим, полиамория – стремление к интиму с более чем одним партнером. В таких союзах все участники выражают согласие и одобряют подобные отношения.
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