Там это не нужно: находящуюся на грани жизни и смерти Орлову в реанимации врачи раздели до носков

Статистика заражений коронавирусом, увы, каждый день обновляет антирекорды. Инфекция поражает всех, не смотрит на чины, статусы, регалии и положения. Среди пострадавших и Анетта Орлова.

Аннета Орлова – профессиональный психолог, которая часто появляется на ток-шоу и комментирует самые резонансные темы. В качестве консультанта она появляется на передачах "Пусть говорят", "Я подаю на развод", "Модный приговор" и других.

Но съемки очередных выпусков прошли без Орловой – она была в реанимации. И сейчас, выйдя оттуда, рассказала об увиденном. "В реанимации из 20 человек не было ни одного с прививкой, – вздыхает она. – 6 комнат. Миллион приборов. Спасибо за жизнь каждому кто за меня бился, особенно врачу, заведующему отделением гинекологии, перепрофилированного под ковид, Шевченко Алексею Николаевичу. Он меня вытащил! Реаниматологу–кардиологу Яну Ровшановичу Алиеву – он не ушел после смены и фактически боролся в реанимации. И миллиону других сотрудников больницы 52 (на Пехотной улицы Москвы – Прим. ред.). У нас очень могучая медицина, но она на пределе".

Увиденное врезалось в память Анетты. "Снимайте носочки, там это не нужно! – говорит она. – В реанимацию человека везут без лишних условностей. Если удалось выйти – ты богаче на жизнь. Тебя везут и видишь только потолок. И называют там пациентов мальчик или девочка. Чтобы сохранить свою психику".