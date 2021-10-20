"Я тебя очень люблю": Сумишевский утонул в объятиях красотки через полгода после похорон жены

Трагедия в семье Ярослава Сумишевского произошла в феврале 2021 года. Артист попал в страшную аварию вместе с женой Натальей во время его гастролей. Он отделался легкими травмами, а вот жену врачи спасали несколько дней в реанимации и не смогли спасти. Женщина скончалась. У певца остался сын. После похорон жены прошло чуть больше полугода.
Поначалу Сумишевский тяжело переживал смерть супруги. Но со временем пришел к выводу, что его жена не одобрила бы такие страдания. И отправился в тур по стране. Свое решение Сумишевский мотивировал желанием не расстраивать жену на небесах."Я буду писать тебе письма,// В рассветную рань отправляя.// Сквозь сердца влюбленного призму// Любое из слов пропуская", – посвящал он жене строки.
18 октября Сумишевскому исполнилось 38 лет. В этот день он давал концерт в Кургане и принимал поздравления от поклонников. Артисту вручили кучу подарков и торт, а также устроили салют. Получился отличный праздник.
Поздравить Сумишевского приехала и его старшая дочь ксения. Она выросла настоящей красавицей. Девушка решила поддержать отца в такой непростой период жизни. Она обняла певца и поцеловала. Этот момент запечатлели на видео, которое артист опубликовал у себя в микроблоге.
"Я тебя очень люблю", – сказала Ксения.
Ярослав Сумишевский поблагодарил всех за поздравления и отметил, что день рождения получился незабываемый.
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