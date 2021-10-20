Звездные романы, бездетность, брак с детдомовским и потеря любимого: какую жизнь прожила актриса Жанна Болотова

В жизни звезды советского кино было много препятствий

19 октября известной актрисе Жанне Болотовой исполнилось 80 лет. Артистка прожила насыщенную и непростую жизнь, крутила романы со звездными мужчинами, а замуж выскочила за обыкновенного детдомовского парня.

Жанна Андреевна, дочь героя советского союза Андрея Болотова, попала на экраны в 15 лет, причем совершенно случайно. Возвращаясь домой от подруги, девушка оказалась в нужное время в нужном месте: около остановки неподалеку от студии имени Горького, где выбирали массовку для фильма. Юную Жанну остановил незнакомец, предложил сниматься в кино и пообещал позвонить. Так актриса попала на съемки фильма "Дом, в котором я живу" и стала известной на всю страну.

После школы Болотова уже знала, что хочет связать жизнь с карьерой актрисы, поэтому поступила во ВГИК. Большое количество красивых девушек на курсе заставили Жанну Андреевну усомниться в своей привлекательности. Однако именно она в 18 лет стала музой взрослого поэта Булата Окуджавы.

Окуджава и Болотова проводили много времени вместе: он сочинял для нее стихи, она слушала его песни, но никаких романтических отношений между ними не было. Как только актриса поняла, что у поэта на нее другие планы, она решила разорвать с ним все связи. Однако попытка отдалиться от Окуджавы закончилась для Болотовой скандалом с ее будущим супругом Николаем Губенко, который тогда был ее другом.

Жанна Андреевна попыталась отговорить поэта от посещения студенческой вечеринки, а в качестве аргумента привела толпы пьяных одногруппников. Но Окуджава все же пришел и передал все сказанное своей музой Губенко, которого ее слова очень обидели. После этого друзья долгое время не общались, а помирились только перед выходом на диплом.

В студенчестве актриса вышла замуж за художника Николая Двигубского – она пошла в загс не по любви и уже через год оставила супруга ради друга Губенко, которого любила на самом деле. Так союз дочки уважаемого человека и простого парня из детдома, в который никто не верил, продлился почти 60 лет.

Несмотря на то, что Болотова оставила карьеру уже в 47 лет, она успела сняться в большом количестве популярных картин и даже поработать в проектах своего мужа. Последнее приглашение, которое она приняла после долгого перерыва, было от режиссера Алексея Балабанова – в 2005 году актриса сыграла в сериале "Жмурки". По словам Жанны Андреевны, другие предложения ей перестали быть интересными.

В последние годы совместной жизни Болотова и Губенко стали много времени проводить на даче, наслаждаясь жизнью и свободой. А в прошлом году супруги заболели и попали в больницу, а за день до своего дня рождения муж актрисы скончался. Сейчас актриса занимается дачей одна – детей у пары не было.