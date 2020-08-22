Что-то с мозгом и коронавирус: жуткие подробности смерти актера Губенко

О смерти худрука московского театра "Содружество актеров Таганки" стало известно в понедельник. Он умер в возрасте 78 лет, на следующий день ему должно было исполниться 79. Причиной смерти стала остановка сердца.

Помимо работы в "Содружестве актеров" Николай Губенко также был последним министром культуры СССР и занимал пост вице-спикера Московской городской думы от КПРФ. Церемония прощания с Губенко прошла в его театре в среду. Проводить режиссера в последний путь пришли множество его коллег, среди которых были такие знаменитые личности, как лидер КПРФ Геннадий Зюганов, актер Сергей Гармаш и актриса Раиса Рязанова.

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Во время похорон его 78-летняя вдова – актриса Жанна Болотова – была черной от горя. Ей периодически подавали воду и лекарства, а рядом с женщиной постоянно находился Зюганов, с которым режиссер дружил и работал вместе в Госдуме России.

Коллега Николая Губенко – актриса Виктория Радунская рассказала, что в последнее время артист испытывал ряд проблем со здоровьем. В частности, Радунская поделилась слухами о том, что у Губенко было тяжелое заболевание мозга. В какой-то момент произошла ремиссия, но затем недуг снова вернулся. Она добавила, что худрук не появлялся в театре с декабря прошлого года, передает "Экспресс газета".

Кроме того, по некоторым данным, Николай Губенко и его супруга весной переболели коронавирусом. В марте он был госпитализирован в больницу в Коммунарке, где врачи диагностировали у него воспаление легких. Тем не менее, в медучреждении Губенко находился недолго и вскоре был выписан.

Николай Губенко был похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.