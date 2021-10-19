"Я всегда брала то, что мне нравится": звезда советского кино призналась в мужском начале

19 октября Жанне Болотовой исполнилось 80 лет. Артистка рассказала о карьере, семейной жизни и своем детстве.

Актриса 57 лет счастливо прожила с супругом – народным артистом, министром культуры СССР, создателем театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко. 17 августа муж звезды мог бы отметить такую же дату. Однако в прошлом году он скончался.

Познакомились будущие супруги в 1958 году, на первом курсе во ВГИКе. К их юбилеям сняли документальный фильм "Министр и недотрога". Но Жанне Болотовой такое название не понравилось. Она отметила, что никогда не была такой.

Знаменитость призналась, что у нее мужской характер. "Я всегда брала то, что мне нравится!, – заявила она. Причем касалось это и личной жизни, и профессии, и окружающих. По словам Жанны Болотовой, она находилась лишь там и с теми, где и с кем ей было интересно.

Вспоминая свое детство, актриса поведала, что росла в атмосфере абсолютной родительской любви. В семье спустя три месяца после ее рождения произошла трагедия – погибла сестра матери Жанны Болотовой Галина. Это было во время блокады Ленинграда.

Бабушка будущей звезды экрана так и не смогла смириться со смертью дочери. Внучка стала для нее соломинкой, державшей за жизнь. Сестер и братьев у артистки не было. Когда она поступила в институт, ее родители уехали работать в Чехословакию. Жанна и матерью писали друг другу длинные письма.

Жанна Болотова также призналась, что ее муж вырос в детском доме, без материнской любви, поскольку родные погибли на войне. При этом Николай Губенко, по словам актрисы, был необыкновенным, чутким, нежным и добрым.