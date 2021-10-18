"Хотите свистнуть?": Семенович удовлетворили четырьмя кулаками

Известная российская певица, актриса и телеведущая поделилась очередным снимком в своих социальных сетях, который вызвал большой резонанс среди подписчиков в комментариях под постом артистки. Многие восхищаются интересным образом артистки и хвалят ее за столь смелый снимок.
На фотографии Семенович не одна, вокруг нее – четыре мужчины, лица и тела которых мы не видим, так как в кадр попали только их руки.
В центре фотографии находится сама певица. На ней надето обтягивающее черное платье с большим декольте. На голове Семенович красуется черная сетка, которая опускается до плечей артистки.
На снимке актриса предстала в ярком макияже. На ее губах – красная помада, а глаза выражены черной подводкой я яркими бровями. Артистка аккуратно уложила волосы по бокам, закрутив их в большие локоны.
Семенович поднесла к своим пухлым губам два пальца, имитируя курение сигареты, которой на самом деле в кадре нет. На пальцах певицы красуется нежный аккуратный маникюр с лаком белого цвета.
Мужчины, которые окружают ведущую, протянули ей зажигалки, как бы прикуривая сигарету, хоть и не существующую.
Подписчики не оставили пост без внимания и активно высказались под фотографией.
"Супер красотка", "Дива красоты", "Фото супер", – не остались равнодушными поклонники Семенович.
Популярные темы форума
Звонок мужу
Админ - голубоой пидооринн !!!
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?
чуть не отъехал на свою днюху