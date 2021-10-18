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Шоу-бизнес

"Хотите свистнуть?": Семенович удовлетворили четырьмя кулаками

Поклонники прокомментировали необычную фотографию Анны Семинович
прочитано 126 раз

Известная российская певица, актриса и телеведущая поделилась очередным снимком в своих социальных сетях, который вызвал большой резонанс среди подписчиков в комментариях под постом артистки. Многие восхищаются интересным образом артистки и хвалят ее за столь смелый снимок.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

На фотографии Семенович не одна, вокруг нее – четыре мужчины, лица и тела которых мы не видим, так как в кадр попали только их руки.

В центре фотографии находится сама певица. На ней надето обтягивающее черное платье с большим декольте. На голове Семенович красуется черная сетка, которая опускается до плечей артистки.

На снимке актриса предстала в ярком макияже. На ее губах – красная помада, а глаза выражены черной подводкой я яркими бровями. Артистка аккуратно уложила волосы по бокам, закрутив их в большие локоны.

Семенович поднесла к своим пухлым губам два пальца, имитируя курение сигареты, которой на самом деле в кадре нет. На пальцах певицы красуется нежный аккуратный маникюр с лаком белого цвета.

Мужчины, которые окружают ведущую, протянули ей зажигалки, как бы прикуривая сигарету, хоть и не существующую.

Подписчики не оставили пост без внимания и активно высказались под фотографией.

"Супер красотка", "Дива красоты", "Фото супер", – не остались равнодушными поклонники Семенович.

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18 октября 2021, 04:11 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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