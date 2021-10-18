С адской болью: Чехова в прозрачном платье и чужих сапогах выскочила в поле

Телеведущая Анфиса Чехова вот уже неделю путешествует по Мексике. Знаменитость остановилась в небольшом отеле в Тулуме.
"Тулум похож на Бали, только с мексиканским колоритом. Здесь отдых стоит недешево и люди приезжают состоятельные, но в Тулуме не принято выпячивать свой достаток, тут правит дух хиппи", – признается Чехова.
Накануне Анфиса вместе с подругой отправилась к древним руинам Майя. По пути Чехова выскочила из машины, чтобы сфотографироваться на фоне поля голубой агавы. На создание кадра у знаменитости было всего десять минут – они опаздывали на экскурсию. Как призналась Анфиса, за это время она успела сделать "самое мексиканское" из своих фото. Ради красивого снимка ведущей даже пришлось отобрать сапоги у своей подружки.
"Они мне на два размера меньше и я еле засунула в них ноги🤦🏻♀️ стою с адской болью в ногах. Сомбреро взяла напрокат на заводе по изготовлению текилы, пояс забыла взять с собой и поэтому держу талию руками… (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – поделилась Анфиса в личном микроблоге.
На получившемся снимке Анфиса Чехова позирует в белом прозрачном платье. "И фотография получилась прямо как будто я привезла с собой фотографа с профессиональной техникой", – рассказала знаменитость. На самом деле, по словам Анфисы, кадр был создан на камеру смартфона.
Напомним, недавно Анфиса Чехова призналась, что сбросила 35 килограммов. Избавиться от лишнего веса звезде помог отказ от сладкого. Теледива исключила из рациона все продукты, в которых есть сахар.
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