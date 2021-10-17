"Я становлюсь все больше": как Серябкина и ее муж ожидают родов в Австрии

Экс-солистка коллектива SEREBRO Ольга Серябкина в 2019 году стала женой бизнесмена Георгия Начкебии. Совсем скоро у пары появится первенец. Артистка рассказала о беременности в середине сентября этого, 2021 года, опубликовав и личном инстаграм-аккаунте фото с подросшим животиком.
Сейчас Серябкина и Начкебии в Австрии. Возможно, артистка останется в Европе до самых родов и именно там на свет появится ее малыш.
В личном микроблоге Ольга хвастается яркими снимками зеленых лугов и заснеженных гор. На днях супруги в компании друзей побывали в Альпах. Находящаяся на приличном сроке беременности Серябкина не смогла бы преодолеть четырехчасовой пеший подъем в гору, поэтому ехать пришлось на поезде.
Затем Ольга и Георгий посетили Вену. Начкебии чувствует себя в столице Австрии как дома – здесь он прожил более десять лет. В пригороде Вены, к слову, у пары состоялась свадьба.
Накануне Ольга Серябкина побывала в венском дворце Бельведер, где находится известнейший художественный музей. "Это одно из знаковых мест Вены. Здесь представлены работы австрийских мастеров живописи как прошлых веков, так и современности. Обязательно к посещению. И нереально красивая территория", – рассказала вокалистка подписчикам в "Сторис".
Серябкина показала фото, на котором позирует на фоне величественного фасада дворца. "А тем временем я становлюсь все больше", – с юмором заметила пузатая Ольга.
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