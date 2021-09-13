"Муж в курсе хоть?": Гигантский живот Серябкиной вызвал шок

Экс-участница группы "Серебро" Ольга Серябкина готовится к родам. Фигура девушки ошарашила россиян.

36-летняя певица подтвердила слухи о беременности. Поп-дива не просто заявила, что готовится стать матерью, но и показала гигантский живот в инстаграм-аккаунте. Помимо этого, Ольга Серябкина дала Tatler интервью, в котором рассказала, что о ребенке узнала внезапно. Известия о беременности настигли ее в конце марта.

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Артистка призналась, что четкого плана на зачатие малыша у нее не было. Тем не менее и она, и ее муж-бизнесмен Георгий обрадовались статусу будущих родителей. Звезда сообщила, что рожать чадо готовится в Москве, а вот учиться ребенок будет за рубежом — в Австрии.

Пользователи Сети не на шутку удивились, увидев кадры поп-дивы с преобразившейся фигурой. Для многих это стало шоком, ведь Ольга Серябкина всегда была стройняшкой. Фанаты поздравили знаменитость, а хейтеры накинулись на нее с обвинениями. "Во, брюхатая уже", "Зачем своё пузо фоткать прицельно?", "Муж в курсе хоть?", "Родишь дай бог и мужа бросишь, будешь одна воспитывать ребенка!", "Интересно, сама родит, или кесорить старушку будут?" — отреагировали злопыхатели.

Певица призналась, что с беременностью в ее жизнь пришли запреты. Ей пришлось отказаться от алкоголя и от большого количества сладкого. Кроме того, Ольга Серябкина перестала заниматься спортом. Даже массаж стал для нее недоступен по наказу врачей.

