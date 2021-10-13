"Не очень чистая история": вскрылась афера из жизни покойной жены Шаляпина

Таинственная свадьба Прохора Шаляпина и последовавшая за ней скоропостижная кончина его жены не дают покоя общественности.

Юрист Александр Бенхин провел собственное расследование, чтобы выяснить, кем была эта загадочная Татьяна Дэвис. Оказывается, что в прошлом ее имя было неким образом связано с крупной аферой. Дело в том, что жена Прохора Шаляпина была причастна к канадскому вузу с очень сомнительной репутацией.

Ранее бизнесвумен была профессором Everest College – эти сведения были указаны на всех информационных ресурсах покойной. Само учебное заведение вызывает много вопросов. Шесть лет назад оно обанкротилось. Вероятно, вуз работал по не совсем легальной схеме. Как пояснил Бенхин в комментарии Пятому каналу, подобные схемы действуют и сейчас в нашей стране. Суть в том, что студенты берут ссуды на обучение в банках, а потом заведение разоряется и деньги пропадают.

В конкретном случае с Everest College адвокату удалось узнать, что здание было выставлено на продажу даже до того, как вуз был признан банкротом – это выглядит как настоящая афера. Какое отношение к этому делу имела Дэвис и вообще знала ли она о мошеннических схемах, остается неизвестным. Адвокат подчеркнул, что эту информацию нельзя найти в открытых источниках. Тем не менее, выглядит все это очень сомнительно, передает Пятый канал.

"Не очень чистая история," – подытожил юрист.

Молодой вдовец никак не комментировал эту информацию. Возможно, он ничего не знал о таком прошлом своей супруги. С тех пор прошло шесть лет, а влюбленные были вместе около двух лет.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Прохор Шаляпин нашел способ избавиться от покойницы-жены.