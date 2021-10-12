"Мурашки по коже": овдовевший Шаляпин запел о мертвой жене

В этот трудный период артисту помогает творчество. Свою боль он выразил в музыкальной композиции, которую посвятил скончавшейся возлюбленной – Татьяне Дэвис. Прохор Шаляпин записал очень трогательную песню под названием "Тебя обнимал" – об этом он сам рассказал в "Инстаграме".
Как сообщили URA.RU, слова для столь важной и трепетной композиции написала жительница Кургана по имени Лариса Фомина. Артист поблагодарил автора слов и выразил надежду на то, что эти строки отзовутся в сердцах всех тех, кто также потерял своих близких.
В песне, посвященной мертвой жене, Шаляпин поет о том, как сильно он обнимал возлюбленную, с которой его разделили так жестоко "миллионами матовых стекол". Поклонники артиста высоко оценили проникновенную композицию и от души пожелали мужчине сил, чтобы пережить такое большое горе.
Расчувствовавшиеся фолловеры написали:
"Мурашки по коже…." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "До чего же сильная и проникновения песня, ты ее не просто поешь, а проживаешь", "Эта песня показывает боль твоей души", "Ты еще встретишь свою любовь соболезную очень".
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Прохор Шаляпин нашел способ избавиться от покойницы-жены.
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