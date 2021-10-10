"Бездушные твари": Убитый горем Шаляпин огрызнулся на россиян

Овдовевший артист обратился к народу в "Инстаграм". Прохор Шаляпин выразил отношение к людям.

История с неожиданной кончиной жены-миллионерши Прохора Шаляпина получила широкую огласку в СМИ. Слишком много известных людей не поверили в то, что артист на самом деле потерял любимого человека. Пока певец упивался горем, на него обрушились слухи, якобы он инсценировал смерть Татьяны Дэвис, да и вообще не был на ней женат. Устав от перемывания косточек, Прохор Шаляпин огрызнулся на россиян в публикации для личного блога.

"Мне совершенно плевать, что говорят хейтеры, и какой бред, изгаляясь, пишут в СМИ о моей трагедии. Все, что вы видите во мне — это не мое, это ваше... Мое — это то, что я вижу в вас… ", — дерзко начал артист свое обращение. Прохор Шаляпин подчеркнул, что не собирается ни перед кем оправдываться, а своих союзников и фанатов поблагодарил за сочувствие.

Чтобы произвести впечатление на публику, мужчина добавил свою фотографию в черной одежде и темных тонах. Ради соответствующего кадра ему пришлось отказаться от фирменной улыбки в 32 зуба. Прохор Шаляпин сделал перед камерой серьезное лицо, стараясь выглядеть как можно серьезнее.



Поклонники встали на защиту звезды, оставив к посту комментарии. "Держись! Гаденышей много", "Соболезную Вам! Те, кто пишут негатив — просто бездушные твари", "Держись, плюй на сволочей, всех ненормальных", "Бисер перед свиньями не надо метать", — написали пользователи Сети. Прохор Шаляпин обзавелся мощной группой поддержки, которую воодушевила его трагедия. Теперь впечатлительный народ вовсю обсуждает, какой певец бедный и несчастный.