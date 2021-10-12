Изменявший жене Котенев взмолился о прощении: Испортил половину жизни

Анатолий Котенев стал новым гостем программы "Судьба человека". Артист заговорил о личном.

Артист женился на Светлане Боровской еще в 1989 году. Они развелись лишь семь лет назад, но уже сейчас знаменитость полагает, что это могло произойти и раньше. Долгое время они делали все, чтобы сохранить брак. Им казалось, что так будет лучше для детей. У пары их родилось двое: Владимир и Клим. Однако в какой-то момент они осознали, что продолжаться дальше так просто не может.

Сейчас они почти не общаются. Анатолий Котенев рассказал, что он сам женат, а его бывшая возлюбленная тоже обрела свое счастье. Он отметил, что можно было бы наладить семейную дружбу, но у бывшей супруги достаточно жесткий характер. Дети никогда не вставали на сторону кого-то из родителей. Уже сейчас ситуация стала проще: они оба взрослые люди, которые осознают, что в жизни бывает все.

Анатолий Владимирович счастлив, что у его сыновей все в порядке. Он рад, что никто из них не решился пойти по его стопам. Сейчас артист признает свои ошибки и раскаивается. Он публично признался, что в молодости изменял жене с Еленой Карпович.

Анатолий Котенев заявил, что "испортил супруге половину жизни", а потому нередко звонит ей и просит прощения за содеянное. Он рассказал, что и бывшая возлюбленная извиняется перед ним, так как в расставании всегда виноваты два человека. "Больно и стыдно", – сообщил артист.

