"Как это развидеть?!": Лазарев спустил армию фанатов на читающую рэп Кадышеву

Вернувшись в Россию после долгого отпуска, Сергей Лазарев незамедлительно приступил к съемкам шоу "Танцы со звездами". Артист стал много времени проводить на тренировках с партнершей Екатериной Осиповой.
Несмотря на загруженный график, исполнитель хита "Это все она" успевает делать публикации в "Инстаграм". Например, в среду, 27 января, Сергей представил поклонникам видеозапись выступления народной артистки Надежды Кадышевой и ансамбля "Золотое кольцо".
Правда, аудиодорожка была изменена на монтаже. Вместо голоса певицы звучит исполнение зарубежной артистки. Из-за этого кажется, что Кадышева читает рэп. "Меня разорвало!", – посмеялся над видео Лазарев.
Поклонники последовали примеру Сергея и тоже начали шутить, хоть и были шокированы увиденным. "Скрытые таланты Надежды Кадышевой", "Это очень смешно", "Определенно, "Золотому кольцу" пора обновить свой репертуар", "Как это развидеть?!" – написали фолловеры певца.
Напомним, Сергей Лазарев провел новогодние каникулы в компании своего приятеля Алекса Малиновского. Последний рассказал о тайной церемонии, в которой также принял участие знаменитый певец. Мужчины облачились в национальные индонезийские костюмы, чтобы посетить один из храмов.
Популярные темы форума
Дворец Путина
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
России грозит революция?..
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Вы хотели бы жить в дворце?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Нату в игнор
Привет, козлы и козы
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Массовые аресты