"Фортуна? Судьба?": Громкие откровения Малиновского о тайной церемонии с Лазаревым на Бали

Во время отдыха друзья показали множество красивых пейзажей и поделились историями. Одним из самых ярких событий стало их участие в таинстве. Артистов пригласили на секретную церемонию.
Оказалось, что в одном из храмов звезды познакомились с внучкой короля. Девушка пригласила их присоединиться к ее времяпрепровождению: для этого исполнителям даже пришлось переодеться. Они облачились в национальные индонезийские одежды.
Церемонию королевской семьи проводил главный священник острова. Алекс рассказал, что все вокруг было так интересно, что хотелось снимать каждую деталь. "Порой так сложно было понять что нужно снимать. Так много всего происходило, но точно знаю одно: было очень неудобно, потому что мы прошли обряд очищения, который проводил священник, и суть в том, что удостоились этого единицы, и мы были самые первые", – поделился певец.
Малиновский не понимает, что привело их туда: "Удача? Проведение? Фортуна? Судьба? Не знаю! Но счастью, радости и благодарности вселенной нет предела!" – написал он. Артисты не только помогали проводить церемонию, но и сами участвовали в древних обрядах. Они оба отмечают, что эти воспоминания останутся одними из самых ярких в жизни.
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