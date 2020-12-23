"Он не может дышать": сыновья Климовой устроили драку

Судя по всеми, мальчишкам не всегда удается найти общий язык и решить конфликты мирно. Иногда дело доходит даже до драк. В своем инстаграм-аккаунте актриса показала, как сыновья колотят друг друга.
Вероятно, действие происходит где-то в ресторане. Матвей схватил Корнея за руку и повалил на диванчик, мри этом младший хочет вырваться, но у него ничего не получается. Пятилетняя дочь Екатерины Климовой пытается разнять братьев, угрожая тем, что сейчас расплачется. "Отпусти его, он не может дышать! Он не игрушка", – настаивает Белла.
Актриса снимает все происходящее на видео, однако не вмешивается. По словам звезды, она хочет, чтобы ее дети научились самостоятельно решать конфликты. "Меня часто спрашивают, как я справляюсь с четырьмя детьми..." – подписала провокационное видео Екатерина Климова.
Поклонники поддержали тактику артистки, отметив дипломатические наклонности ее младшей дочери. "Какая Белла у вас умная и добрая. Чудесная девочка. Пусть остается такой же (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем вмешиваться, у Бэллы все под контролем, такая умничка)", "Какая малышка заботливая", "Какая смешная взрослая малышка", "Божечки... Такая эмпатия от малышки, переживает, защищает, справедливая, воспитанная! умничка, а мальчишки-есть мальчишки", – написали в комментариях.
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