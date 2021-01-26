Мокрая Климова довела народ до экстаза

Ролик начинается с того, что звезда просыпается в постели, потягивается и отправляется в ванную. Затем артистка раздевается и заходит в душевую. На видео показано, как Екатерина Климова моет голову, подставляя тело под струи воды. Стоит отметить, что в ролике нет ничего лишнего – звезда показала до уровня груди, однако поклонники взбудоражились.
В комментариях многие отметили, что актриса невероятно красива, особенно на кадрах с душем. Некоторых поразило то, как артистка смогла сохранить идеальную фигуру даже после рождения четырех детей. Также подписчики поздравили Екатерину Климову с днем рождения, пожелав ей настоящего женского счастья.
"Смотреть на Вас– одно удовольствие) Счастья и здоровья Вашей семье (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Невероятная красавица!", "Счастья тебе дорогая и обязательно Любви! С очередным 18летием!", "Женщина на 100% Умная, красивая, самодостаточная! От всей души счастья, здоровья, благополучия, интересных проектов!", "Классная девчина)), давно в нее влюблен", – написали в комментариях.
Напомним, ранее Екатерина Климова в личном блоге показала драку сыновей. По словам артистки, часто она не лезет в ссоры детей, предоставляя им возможность самим разбираться между собой.
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