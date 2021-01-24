"Плебейская мордочка": Акиньшину освистали за необразованность

Феминистка Мария Арбатова вылила ушат грязи на звезду отечественного кинематографа Оксану Акиньшину. Выдающаяся красавица не угодила активистке ни внешностью, ни мозгами.

Женщина отметила, что представление о красоте у всех свое. Сама же Мария опирается на уровень образования, развития, среды. Анализируя сразу несколько критериев, Арбатова пришла к выводу, что "по параметрам сформированного вкуса Акиньшина совсем некрасива".

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"У нее простенькая плебейская мордочка, и именно в этом амплуа она и востребована в профессии. Скажу грубее, у среднеарифметической феминистки так выглядят домработницы", – высказалась девушка.

Ответ Акиньшиной не заставил себя долго ждать. Актриса подметила, что подобными высказываниями активистка обесценивает борьбу за равные права. По словам звезды, если назначить представительницу прекрасного пола на главный пост – она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом и закончится проявление феминизма.

Стоит отметить, что к нападкам в адрес Акиньшиной присоединилась давняя подруга Арбатовой. Так, Елена Медведева приравняла актрису к группе "падших женщин". Феминистка напомнила о карьере Оксаны: с подросткового возраста она целиком и полностью занята исключительно "съемками и половыми отношениями".

Женщины добавили, что их оппонентка специально выбирает богатеньких мужиков и живет за их счет. Более того, отсутствие актерского образования только усугубило ситуацию. Неизвестно, когда закончится этот конфликт. Ясно одно – Акиньшина не спешит нападать на обидчиц.