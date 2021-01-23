"Конец трамплина": Брежнева рассекретила причину ухода из "Виа Гры"

Вера Брежнева стала любимицей публики, будучи в составе группе "Виа Гра". Уход из коллектива стал для звезды особенным событием в жизни.

Поп-дива Вера Брежнева сделала головокружительную карьеру, исполняя хиты "Притяженья больше нет", "Океан и три реки" и другие песни в команде знаменитой "Виа Гры". Звездная блондинка стала одной из самых популярных участниц музыкального проекта за все время его существования. Певица дополнила в коллектив в 2003 году, но уже в 2007 решила его покинуть. "Это был конец трамплина", – пояснила Вера Брежнева.

После "Виа Гры" певица не собиралась возобновлять карьеру артистки. Уйти со сцены ее сподвигли недомогание и сильная усталость из-за тяжелого рабочего графика, серьезной нагрузки. У знаменитой блондинки подкосилось здоровье и пропало стремление к профессиональному росту. Поставив крест на выступлениях, Вера Брежнева занялась семьей и расслабилась в отпуске, но прошлые достижения не позволили ей бросить вокал – она начала сольную карьеру, которая вскоре пошла в гору.

Сейчас звезде удается удачно совмещать творческую профессию с семейной жизнью. Артистка, как и прежде, много работает, но чувствует себя вполне довольной. Поклонники с нетерпением ждут, когда Вера Брежнева заявит о беременности от Константина Меладзе, но пока знаменитость не торопится подарить ребенка своему супругу.