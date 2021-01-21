Задумавшей вернуться в "Давай поженимся" Василисе Володиной дали от ворот поворот

12 лет астролог ежедневно выходила в эфир популярного шоу "Давай поженимся!". За это время ее имя стало брендом. Весной 2020-го года она перестала появляться в программе. Причиной стало нежелание специалиста подвергать себя и близких риску заразиться опасным вирусом.

Поклонники Василисы Володиной часто пишут, что мечтают о ее возвращении. Звезда заявила, что хотела бы снова работать на программе, однако нужно это, судя по всему, только ей самой.

Один из пользователей предложил ей выходить в эфир в дистанционном формате, что звучит очень в духе нашего времени. "Я тоже так считаю. Но не продюсеры программы", – ответила она.

Однако сообщается, что рейтинги телесмотрения четко показывают: отсутствие астролога в эфире не снизило популярность передачи. Видимо, руководство посчитало, что программа "Давай поженимся!" – не шоу, демонстрирующее мнения экспертов. Формат не предполагает различных сторонних включений, поэтому без астролога спокойно можно обойтись.

Сама Володина не скрывает того, что ей отказали из-за высоких цифр и открыто говорит поклонникам, что не нужно смотреть шоу без ее участия. "Василиса, здравствуйте, скажите, вы больше не вернетесь на давай поженимся, без вас неинтересно" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – написала поклонница астролога. "Если неинтересно, зачем смотреть?" – резко ответила ей кумир. Многие пользователи отметили, что специально больше не смотрят передачу.

