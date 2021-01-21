"Наказания избежать не удастся": Звезде "Дома-2" грозит серьезный тюремный срок

Мария Кохно также сыграла не последнюю роль в этом деле. Она активно продвигала бизнес друга в массы. Сейчас девушка заявляет: она не понимала, что Шарапов обманывает людей, иначе бы не стала рекламировать его контору.
Эксперт Антон Серго прокомментировал ситуацию. Он считает, что, если факт мошенничества все-таки будет установлен, участникам придется отвечать за содеянное. Ситуация может усложниться за счет еще одного серьезного фактора.
"То, что в этом была замешана еще одна участница, в данном случае, будет хуже для них обоих. Потому что с точки зрения правоохранительных органов, это можно будет квалифицировать, как мошенничество, совершенное группой лиц. Это уже ведет к существенному наказанию, насколько я помню, до десяти лет", – рассказал юрист.
Он предполагает, что если Кохно занималась рекламой проекта, то правоохранительные органы скорее всего будут расценивать происшествие именно так. По мнению эксперта, наказание неизбежно.
"Даже, если сам организатор будет
пытаться как-то загладить свою вину перед потерпевшими, раскается, это может
лишь повлиять на оценку его действий правоохранительными органами.
Это может повлечь снижение срока наказания, даст перспективу условно
досрочного освобождения", – утверждает Серго.
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