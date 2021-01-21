"Наказания избежать не удастся": Звезде "Дома-2" грозит серьезный тюремный срок

Звезда телепроекта "Дом-2" Мария Кохно и ее приятель Владимир Шарапов оказались в центре разразившегося скандала. Недавно в Интернете появилась информация о том, что молодой человек заработал около 20 миллионов рублей за пару лет. Сам он утверждал, что все происходило честным образом: он запустил бизнес, чтобы помочь людям. Однако, видимо, помощью это стало лишь для него самого.



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