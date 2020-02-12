Отработаю поездку: звезда "Дома-2" сняла трусики перед ошалевшим таксистом

Маша Кохно – одна из самых ярких реалити-шоу "Дом-2". Продюсеры уверяют, что взяли девушку на проект из-за наличия интеллекта и умения играть на скрипки. Но есть у девушки и скрытые достоинства

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