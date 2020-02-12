Отработаю поездку: звезда "Дома-2" сняла трусики перед ошалевшим таксистом

Анекдот. Под утром девушка вышла из ночного клуба в центре, остановила такси и пояснила: "Мне до Бирюлево. Только денег нет, можно я вам отдам натурой?" Водитель смерив взглядом красавицу с ног до голову, отрезал: "За 50 рублей до Бирюлево? Не поеду".
Непонятно, знала ли Кохно это шутку, но ее поведение в такси заставило многих задуматься. Сидящая на переднем кремле Маша сначала жаловалась, что ей-де жарко, а потом взяла да и скинула вдруг взмокшее исподнее. Видео выходки появилось на сайте dom2life.ru.
Но водитель, увы, оказался не романтик – порыва плоти 30-летней прелестницы не оценил и потребовал эпатажную блондинку немедленно покинуть автомобиль. Мужчина был явно шокирован поэтому и не оценил выходки звезды реалити-шоу. А вот поклонники напротив благосклонно отреагировали на смелость девушки. "Здравствуйте, я Маша, куда ложиться?" "Отработать поездку натурой не удалось", – зубоскалят они.
Впрочем, эпатирует Кохно народ не впервые. Недавно звезда "Дома-2" приняла вызов Саймона Марданшина и спела в вагоне метро. А патом парень заставил девушку копаться в мусорке с крысами.
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