Знаменитый шоумен заговорил о создании шоу "Дом-3"

Недавно создатель шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров заявил, что подумывает о покупке прав на телепроект. Он мечтает вернуть своему детищу былую славу, однако не все поддерживают подобную инициативу.

Стоит отметить, что руководство ТНТ готово передать права на шоу любому желающему за один доллар, так как проект признан убыточным. Продюсер же считает, что программу погубили силиконовые девицы с пельменями вместо губ.

Бывший участник "Дома-2" Андрей Чуев раскритиковал идею Валерия Комиссарова возродить шоу. "Вы же после первого дома, не стали качать его дальше, вы придумали Дом 2, так в чем же дело теперь? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал шоумен с личном блоге.

Предприниматель напомним продюсеру, что недавно тот уже попытался создать новый проект, пригласив туда популярных ведущих, но в итоге потерял деньги. Андрей Чуев считает, что Валерию Комиссарову нужно смотреть вперед, а не пытаться возродить формат, который уже умер. Шоумен предложил артисту встретиться и вместе обсудить создание потенциально перспективного проекта.

"Не тратьте денег на Дом 2 даваи?те сделаем Дом 3", – заявил молодой человек.

Подписчики Андрея Чуева поддержали идеи и даже предложили свои варианты развития шоу. "А Давайте Дом 3 ,но для 30 +, а что ,очень много одиноких ,достойных , интересных ,и не очень, разных людей ,которые могли бы показать себя не хуже 18-25 летних!", "А это очень хороший вариант, между прочим!!! Андрей ко всему подходит с выдумкой, с огоньком!", "Супер предложение , думаю он не откажется", – написали в комментариях.