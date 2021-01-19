Знаменитый шоумен заговорил о создании шоу "Дом-3"

Стоит отметить, что руководство ТНТ готово передать права на шоу любому желающему за один доллар, так как проект признан убыточным. Продюсер же считает, что программу погубили силиконовые девицы с пельменями вместо губ.
Бывший участник "Дома-2" Андрей Чуев раскритиковал идею Валерия Комиссарова возродить шоу. "Вы же после первого дома, не стали качать его дальше, вы придумали Дом 2, так в чем же дело теперь? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал шоумен с личном блоге.
Предприниматель напомним продюсеру, что недавно тот уже попытался создать новый проект, пригласив туда популярных ведущих, но в итоге потерял деньги. Андрей Чуев считает, что Валерию Комиссарову нужно смотреть вперед, а не пытаться возродить формат, который уже умер. Шоумен предложил артисту встретиться и вместе обсудить создание потенциально перспективного проекта.
"Не тратьте денег на Дом 2 даваи?те сделаем Дом 3", – заявил молодой человек.
Подписчики Андрея Чуева поддержали идеи и даже предложили свои варианты развития шоу. "А Давайте Дом 3 ,но для 30 +, а что ,очень много одиноких ,достойных , интересных ,и не очень, разных людей ,которые могли бы показать себя не хуже 18-25 летних!", "А это очень хороший вариант, между прочим!!! Андрей ко всему подходит с выдумкой, с огоньком!", "Супер предложение , думаю он не откажется", – написали в комментариях.
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