"98 килограммов дерьма": звезда шоу "Голос" решила опуститься на самое дно

Участник шоу "Голос" Арсений Бородин рассказал о сложном периоде своей жизни. Из-за депрессии и проблем с алкоголем артист набрал лишние килограммы.



Певец много раз сталкивался с психологическими кризисами. В какой-то момент ему было настолько плохо, что потребовалась помощь специалистов. Это помогло исполнителю вернуться к нормальной жизни.

32-летний Арсений Бородин в своем время участвовал в "Фабрике звезд 6" и выступал в составе группы "Челси". Но популярность коллектива через некоторое время пошла на спад. Из-за этого артист впал в депрессию.

Певец стал пробовать силы в других музыкальных проектах. Одним из них стало шоу "Голос". В шестом сезоне программы он дошел до этапа "поединков". Тогда Арсений Бородин находился на грани нервного срыва.

Исполнитель признался, что у него были панические атаки, за кулисами он страшно потел. "Я весил 98 килограммов дерьма", – поделился участник шоу "Голос". Тогда артист еще не занимался спортом и вел ужасный образ жизни. Исполнитель отметил, что осознанно хотел дойти до дна, настолько себя ненавидел.

В интервью для ютуб-канала Любови Терлецкой Арсений Бородин также сообщил, что после участия в шоу "Голос" смог забыть про все пагубные привычки. С 2017 года певец не употребляет спиртные напитки, регулярно занимается спортом и общается с психологами. Исполнитель заверил, что сейчас чувствует себя замечательно и готов работать в полную силу.