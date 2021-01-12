Вызвали полицию: участник группы "Би-2" устроил скандал на борту самолета

Из-за пандемии коронавируса до сих пор необходимо соблюдать социальную дистанцию в местах массового скопления людей, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты. Бас-гитарист группы "Би-2" не видит в этом смысла, поэтому он отказался надевать маску на борту самолета.
Члены экипажа самолета, который должен был вылететь из Москвы в Томск, сделали замечание Максиму Андрющенко, но тот лишь устроил скандал. В дальнейшем музыканту пришлось общаться с полицейскими аэропорта "Шереметьево", которые составили на него административный протокол.
После инцидента Макс Лакмус сделал в своем инстаграм-аккаунте публикацию, которой дал понять, что выступает против ношения масок и вакцин от коронавируса. Музыкант также призвал подписчиков, разделяющих его точку зрения, писать негативные комментарии в аккаунте Роспотребнадзора.
Таких людей, как бас-гитарист "Би-2", достаточно много. Например, ранее "Дни.ру" писали, что в Театре на Таганке произошел скандал из-за маски. Зрительница, пришедшая на спектакль, отказалась использовать средство индивидуальной защиты. Тогда на место также прибыли полицейские.
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