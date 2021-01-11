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"Давайте молиться": жена Грачевского обратилась к россиянам

Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга больного коронавирусной инфекцией Бориса Грачевского сообщила, что несколько часов назад создатель "Ералаша" преодолел кризис. Однако пока о быстром выздоровлении речи не идет.
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Екатерина Белоцерковецкая рассказала, что состояние художественного руководителя "Ералаша" стабилизировали. По ее словам, врачи делают все возможное для того, чтобы спасти режиссера.

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Жена 71-летнего Бориса Грачевского попросила не распространять противоречивые сведения о ее муже. Она дала понять, что надеется на лучшее и призвала к этому поклонников звезды. "Давайте просто молиться – в данной ситуации больше никто ничем не может помочь", – обратилась к россиянам актриса.

Напомним, в начале января состояние Бориса Грачевского ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Друзья режиссера сообщили, что из-за присоединившийся к коронавирусу бактериальной инфекции площадь поражения легких постановщика увеличилась и составила 75%. Медики ввели знаменитость в кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Борис Грачевский заразился коронавирусом еще в прошлом году. Состояние создателя детского юмористического киножурнала начало ухудшаться, и его в конце 2020 года госпитализировали. Тогда режиссера опубликовал в своем микроблоге в "Инстаграм" фото в кислородной маске, а Екатерина Белоцерковецкая заверила, что ее семья одолеет это испытание.

Как писали "Дни.ру", недавно появился слух, что Борис Грачевский хочет продать киножурнал. В беседе с журналистами режиссер опроверг эту информацию. Он признал, что пандемия негативно повлияла на "Ералаш", но о продаже нет и речи.

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Автор: 11 января 2021, 11:03 Источник: "ВокругТВ" ✓ Надежный источник
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Борис Грачевский показал свой кабинет

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