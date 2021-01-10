Друг введенного в кому Грачевского рассказал о его состоянии

Режиссер, больной коронавирусной инфекцией, находится в реанимации московской клиники. После того, как Борису Грачевскому стало хуже, его подключили к аппарату ИВЛ.
По словам друга сценариста, его состояние – стабильное, без изменений. Долинский отметил, что главное, что у звезды нет ухудшений. "Врачи оптимистично смотрят", – сообщил артист.
Ранее за мужа призвала молиться его супруга Екатерина, которая сильно переживает за мужа. Год назад Борис Грачевский вновь стал отцом и жена говорит, что вместе с сыном очень ждет его дома.
Напомним, худрука детского юмористического киножурнала "Ералаш" госпитализировали с коронавирусом 28 декабря. Ранее сам 71-летний Борис Грачевский вышел на связь, заявив, что с ним все в порядке. Тогда поклонники режиссера подумали, что он уже находится дома рядом с любимой и маленьким сыном. Но как оказалось, врачи до сих пор борются за жизнь звезды.
Как писали "Дни.ру", недавно появился слух, что Борис Грачевский хочет продать киножурнал. В беседе с журналистами режиссер опроверг эту информацию. Он признал, что пандемия негативно повлияла на "Ералаш", но о продаже нет и речи.
Популярные темы форума
Сын мышинально анонирует, как отучить?
Надо ли пороть детей, когда другие методы не помогают.
В Год Быка родилась Алла Пугачева.
Человек размножается как микроб
РСПэха затягивает меня в свои сети
Темная комната
Сын мечтает служить в израильской армии
МЧМ по хоккею. Россия-Канада 6 : 0, сухая!!!
Где купить дешёвые часы?
Люблю иногда фантазировать о разном!