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Шоу-бизнес

"Может быть вышвырнута": известной певице Лане Дель Рей поступило предупреждение

Лана Дель Рей. Фото: D. Long/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Песни американской поп-дивы Ланы Дель Рей давно завоевали сердца огромного количества людей по всему миру. При этом основу жизни звезды составляет не только успешная карьера, и 2021 год ставит перед певицей серьезные задачи. В этом обстоятельстве уверена астролог Афина Март.
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Лана Дель Рей (имя при рождении – Элизабет Вулридж Грант) появилась на свет 21 июня 1985 года. Она родилась в Нью-Йорке в обычной среднестатической американской семье (отец – предприниматель, мать – учитель в школе).

Солнце в первом градусе Рака, Луна в ярком знаке Лев – два Светила, поделившие между собой небесную сферу. Такие люди обычно эпатажные в социуме и проблемные в общении, и личной жизни. Водная стихия знака Рак является превосходным зеркалом, в котором отражается настроение. Зеркало это ровное и спокойное, но до тех пор, пока душа спокойна. В случае осложнений водная гладь становится кривым, а то и разбитым зеркалом. Такой человек часто впадает в восторженное состояние, испытывает перепады настроения (от легкого бриза до внезапного шторма). Когда есть проблемы такой человек теряет часть себя, т.е. – "солнце", или "луну". Из послушной, заботливой, покладистой обладательница гороскопа в одну минуту может стать упрямой, капризной и эгоистичной.

Лана Дель Рей ворвалась в шоу-бизнес в конце десятых годов 20 века как неудержимая комета, и триумфально шествовала десять лет. А начиналось все с пения в церковном хоре. Впоследствии это привело ее к первым строчкам в американских чартах, большому количеству альбомов, музыкальных премий, собственному фильму, где она явилась и автором сценария, и композитором, и актёром в одном лице. Творчество спасло Лану от бездны, в которую она имела все шансы упасть без малейшей возможности вернуться.

Нептун, планета иллюзий, в оппозиции с Солнцем и в аспекте (тригоне) с провокатором Чёрной Луной – самый неприятный и опасный момент в гороскопе Ланы Дель Рей. С одной стороны он дал ее голосу томный завораживающий тембр и наполнил ее песни тайной, а с другой – сделал свою подопечную рабой желаний, ради удовлетворения которых она попадает в определенные зависимости. В 15 лет девочка увлеклась употреблением алкоголя. Только благодаря усилиям родителей и творчеству, она сейчас та, которую знают и любят миллионы людей.

Что из себя представляет опасность нептунианских аспектов, даже страшно подумать. Это омут черной, пугающей, непонятной и притягивающей бездны, нырнуть в которую можно лишь однажды, но без малейшего шанса вернуться обратно. Сильный аспект (тригон) Солнца с восходящим Плутоном и Белой Луной означает поцелуй Бога в макушку при рождении. Невероятная энергия, способная манипулировать большим количеством людей и вести их, как мышей за звуками дудочки. Красивый и одновременно странный голос обеспечил союз (секстиль) эмоционального Меркурия с чувственной Венерой. Синтетический и солнечный знак Рак дал потребность к возвращению "в прошлое" в аутентичный черно–белый стиль 50-60 годов.

После 10 лет триумфального шествия наступил спад. Уходящий 2020 год и предстоящий 2021 года будут сопровождаться личным (творческим) кризисом. Меркурий и Марс в прогностических методах формируют сложные разрушительные аспекты на сферу карьеры. Крылья у Ланы сейчас опущены, а набранные десять килограммов веса не дают возможности даже попытаться взлететь. Венера в Тельце дает склонность к полноте и требует очень серьезного отношения к режиму питания и здоровому образу жизни. Настроение Ланы Дель Рей и ее некоторые провокационные заявления привели к скандалам и падению популярности.

Предстоящий в 2021 году цикл Лунных кармических Узлов (36-37 лет) может поставить Лану перед фактом выполнения своей женской роли в воплощении – стать женой и матерью. Если она будет отрицать и не выполнять поставленные кармическими силами задачи, то она может быть вышвырнута, как минимум, за пределы активной жизни. В предстоящем году дирекционная Луна формирует гармоничный аспект на сферу партнерства, и кармический Северный Узел на линии седьмого дома требуют решения вопросов личной жизни и брака, выстраиванию дипломатичных отношений с публикой и общественным мнением. 2021 год может стать моментом истины и ступенькой для Ланы Дель Рей. Либо он приведет к триумфальному возврату, но уже другой "взрослой" певицы, либо эта ступенька станет началом пути в никуда. 36 лет – это возраст переоценки жизненных ценностей и выбора дальнейшего пути. Выбирать ей, а почитателям таланта Ланы Дель Рей хочется верить, что она еще вернется.

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Автор: 10 января 2021, 06:20 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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