Звезда "Уральских пельменей" Рожков подверг себя смертельной опасности

Из-за пандемии коронавируса многие актеры уже больше полугода сидят без работы. Андрей Рожков из "Уральских пельменей" решил вспомнить учебу в техникуме и теперь подрабатывает электромонтером третьего разряда.

На своей странице в "Инстаграм" артист поделился видео, которое записал на высоте в несколько метров над землей. Юморист с помощью специального оборудования забрался на верхушку ЛЭП.

По словам Андрея Рожкова, приходится искать работу, где возможно. Как отметил экс-участник шоу "Уральские пельмени", профессия монтажника – очень опасная. Естественно, он боится упасть с высоты. "А что делать?" – говорит артист.

Поклонники были в шоке от увиденного, они заявили, что восхищаются навыками популярного актера. "Рожков вы просто молодец...и на сцене и в жизни юмор (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Круто Андрюха, прям как про когти и плоскогубцы, осторожнее брат, удачи", "Хороший электрик – Это живой электрик", "И сварщик и электрик, может и пироги печете?", "Супер!У меня тоже 3 разряд, получила,как и Вы,в УПК", – написали в комментариях.

Стоит отметить, что бывший участник шоу "Уральские пельмени" – мастер на все руки. После учебы Андрей Рожков отправился работать на стройку, так как время было тяжелое – 90-е. В недавнем интервью артист отметил, что тогда только так он мог заработать реальные деньги.

Сначала юморист трудился в бригаде отделочников, но постепенно пошел вверх по карьерной лестнице и стал инженером снабжения. Параллельно с работой на стройке Рожков играл в КВН.