Вдовец бродит по кладбищам в поисках праха Легкоступовой

Дочь Легкоступовой Анэтта Бриль не скрывает своей неприязни к последнему мужу своей матери. Более того, девушка убеждена, что Юрий виноват в смерти Валентины: он не вызвал скорую помощь, когда певица получила травму в ванной. Бриль наняла адвоката, чтобы разобраться с Фирсовым.
В эфире ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" Юрий признался, что понятия не имеет, где захоронена его супруга, ведь его выгнали с кремации Валентины. Теперь яхтсмен ходит по кладбищам Москвы, чтобы найти это место.
Фирсов с нетерпением ждет, когда следователи поделятся своими выводами о смерти Легкоступовой. Мужчина планирует отправиться в море, ведь только так он сможет справиться с утратой.
Напомним, Валентина скончалась 14 августа. За неделю до смерти дочь увидела певицу в нетрезвом состоянии и отправила в наркологическую клинику. Там врачи обнаружили, что у артистки черепно-мозговая травма. Легкоступову спешно перевезли в больницу, но было уже поздно.
Ранее "Дни.ру" писали, что думает о Фирсове адвокат Сергей Жорин, которого привлекла дочь певицы. По мнению юриста, набрасываться на вдовца с обвинениями пока не стоит. Сначала необходимо провести несколько экспертиз.
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