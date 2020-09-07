"Вся в маму!": дочь Подкаминской поразила красотой

Елена Подкаминская восхитила поклонников снимками подросшей наследницы Полины. Артистка показала семейный завтрак.

Звезда поделилась фото с дочкой и маленьким сыном Александром в своем инстаграм-аккаунте. Актриса с детьми спустились поесть на завтрак в отеле из номера.

"Нарядились. Тот случай, когда атмосфера диктует правила, а мы с удовольствием им следуем", – подписала кадры Елена Подкаминская. Она дала понять, что с самого детства прививает наследникам чувство стиля и учит одеваться в соответствии с обстоятельствами.

Многие фолловеры отметили, что Полина заметно выросла и стала настоящей красавицей и модницей. "Вся в маму!", "Дочка растет, а мама только молодеет", "Какие прекрасные!" – восхитились поклонники.

Напомним, 21 февраля артистка стала многодетной матерью. У знаменитости и ее супруга Дениса Гущина родился сын. Примечательно ,что актриса довольно долго прятала беременность. Поклонники в восторге от того, что Елена Подкаминская остается в отличной физической форме. Примечательно, что знаменитость с большим уважением относится к подписчикам. Она отвечает каждому в соцсети.

Напомним, сын родился во втором браке Елены Подкаминской. Звезда сериала "Кухня" замуж за актера Дениса Гущина в 2018 году. Супруги воспитывают общую дочь Еву, а также дочь артистки от первого брака – Полину.