Подкаминскую перестали узнавать с новой прической

Звезда сериала "Кухня" поэксперементировала с имиджем. Результат она показала в своем инстаграм-аккаунте. "В поисках образа", – подписала она публикацию.
Подавляющее большинство фолловеров сочли преображение Елены Подкаминской неудачным. По мнению многих, темный цвет прибавил артистке лет. Некоторые заметили, что этот такой оттенок "хмурит" и делает ее строгой.
Не обошлось и без сравнений. "Клеопатра", "Моника Белуччи", "Вера из "Ворониных". Отметим, что россияне привыкли видеть Елену Подкаминскую со светлыми вьющимися волосами и укладкой без челки.
А недавно актриса стала многодетной мамой. У звезды родился сын. Поклонники в восторге от того, что Елена Подкаминская остается в отличной физической форме. Примечательно, что артистка с большим уважением относится к своим подписчикам. Она отвечает каждому в соцсети.
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