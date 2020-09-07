Назван неожиданный враг принцессы Дианы

Выяснилось, кого из королевской семьи ненавидела принцесса Диана. Это стало известно из новой книги биографа Ингрид Сьюард "Разоблачение принца Филиппа: Человек своего века".

Скандальная книга выходит 1 октября. Она рас некоторые неожиданные факты биографии принца Филиппа и других членах монаршей династии. Оказывается, герцог Эдинбургский обменивался письмами с леди Ди. Их отношения начались с позитивной ноты. Свекор поддержал девушку, когда та вошла в их семью.

Даже когда отношения принцессы Дианы и ее мужа принца Чарльза ухудшились, он всеми силами старался спасти этот брак. Переписываясь с невесткой, Филипп подписывался как "Па" и объяснял принцессе, что как никто понимает трудности вступления в брак с членом монаршей семьи.

Однако позже, когда принцесса Диана и ее супруг уже жили отдельно, Филипп начал намекать, что девушке стоит задуматься, почему Чарльз все же ушел от нее к своей бывшей возлюбленной Камилле Паркер Боулз. Отец принца Чарльза был недоволен, что леди Ди заводила любовников и хотела жить своей жизнью после расставания с его сыном.

В итоге отношения принцессы Дианы и Филиппа испортились, и она возненавидела его. К концу жизни леди Ди поделилась своими страхами с другом, модельером Роберто Девориком. Она заявила, что герцог Эдинбургский хочет, чтобы она исчезла.

Напомним, принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате травм, полученных в автокатастрофе на мосту Альма в автомобильном туннеле в Париже, Франция. Доди-Аль-Файед и Анри Поль, водитель Мерседес-Бенц S280, были объявлены погибшими на месте происшествия; телохранитель Дианы и Аль-Файеда, Тревор Рис-Джонс, единственный оставшийся в живых.

