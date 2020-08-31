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Шоу-бизнес
Что заставило принцессу Диану терпеть измены мужа

Что заставило принцессу Диану терпеть измены мужа

Принцесса Диана. Фото: Globe Photos/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Принцесса Диана 15 лет терпела унижения от своего супруга. Многие до сих пор не понимаю, как обожаемая народом леди Ди могла годами закрывать глаза на интрижки принца Чарльза.
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За леди Ди навсегда закрепилась репутация жертвы. Удивительно, как сумев покорить весь мир, она так не смогла завоевать сердце собственного мужа. Союз с членом королевской семьи стал для нее суровым испытанием. Каждая измена принца Чарльза все больше вгоняла ее в депрессию.

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Интересно, что изначально принц Чарльз обратил внимание не на Диану, а на ее старшую сестру Сару. Роман пары стремительно развивался, но все испортила неосторожная фраза, которую девушка высказала в интервью. Она заявила, что ей все равно, за кого выходить замуж, за мусорщика или за принца, лишь бы между ними была любовь. Монаршая семья не стерпела такого сравнения, и Чарльз резко прекратил отношения с девушкой.

После этого родственники сделали все возможное, чтобы Диана оказалась в нужном месте в нужное время и попала на глаза наследнику престола. Принц Филипп посоветовал сыну жениться на Диане. Состоялась помолвка, и девушка получила от члена королевской семьи кольцо с сапфиром и 14 бриллиантами.

Принц Чарльз. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Спустя годы принцесса Диана рассказала несколько печальных историй, случившихся незадолго до бракосочетания. После помолвки в феврале принц положил руку невесте на талию, отметив, что та немного пухловата. Это сильно ранило леди Ди. С того момента у девушки началась булимия. К июлю ее объемы уменьшились на 15 сантиметров.

Сразу после помолвки Чарльз отправился в тур по Австралии и Новой Зеландии, в то время как его невесте пришлось остаться дома и бороться с нападками журналистов. С переездом в Букингемский дворец принцесса Диана почувствовала себя еще более одинокой.

К тому же, принцесса Диана знала о романе принца с Камиллой Паркер-Боулз. Однако 29 июля 1981-го состоялась свадьба века: Чарльз женился Диане. Но медовый месяц обернулся очередным кошмаром – каждый вечер молодожены должны были развлекать высшее общество на яхте "Британия", а не проводить время наедине. Потом пара отправилась в резиденцию в Балморал, но и здесь муж не попытался сделать шаг навстречу.

Психическое состояние леди Ди ухудшалось, она стремительно теряла вес. к тому же Чарльза раздражала обоснованная ревность жены. Судя по дневникам леди Ди, покончить с собой она пыталась минимум четыре раза. После появления на свет принца Уильяма Диана страдала от тяжелой постродовой депрессии, гораздо легче протекала вторая беременность. А 1986 году принц Чарльз возобновил роман с Камиллой. Принц Чарльз приглашал любовницу в Хайгроув, где не появлялась его жена.

Принцесса Диана не развелась с неверным супругом, прежде всего, из-за чувства долга. Начался бы скандал мирового масштаба. Во-вторых, существовала реальная угроза того, что после расторжения союза дети останутся с отцом, а выдержать разлуку с наследниками она бы не смогла. Кроме того, "рейтинги" леди Ди среди народа стремительно росли, а принадлежность к монархам позволяла ей не просто заниматься благотворительностью, но и оказывать существенное влияние на мировое сообщество.

В 1992-м супруги разъехались и появлялись вместе только на официальных мероприятиях. Психологи заключили, что проблемы тянулись из детства: Диане было восемь, когда ее родители развелись, и не желала травмировать подобным образом сыновей. Кроме того, она боялась, что расставание с принцем поставит крест на ее будущей личной жизни.

Автор: 31 августа 2020, 11:41 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
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