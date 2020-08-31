Что заставило принцессу Диану терпеть измены мужа

Принцесса Диана 15 лет терпела унижения от своего супруга. Многие до сих пор не понимаю, как обожаемая народом леди Ди могла годами закрывать глаза на интрижки принца Чарльза.

За леди Ди навсегда закрепилась репутация жертвы. Удивительно, как сумев покорить весь мир, она так не смогла завоевать сердце собственного мужа. Союз с членом королевской семьи стал для нее суровым испытанием. Каждая измена принца Чарльза все больше вгоняла ее в депрессию.



Интересно, что изначально принц Чарльз обратил внимание не на Диану, а на ее старшую сестру Сару. Роман пары стремительно развивался, но все испортила неосторожная фраза, которую девушка высказала в интервью. Она заявила, что ей все равно, за кого выходить замуж, за мусорщика или за принца, лишь бы между ними была любовь. Монаршая семья не стерпела такого сравнения, и Чарльз резко прекратил отношения с девушкой.



После этого родственники сделали все возможное, чтобы Диана оказалась в нужном месте в нужное время и попала на глаза наследнику престола. Принц Филипп посоветовал сыну жениться на Диане. Состоялась помолвка, и девушка получила от члена королевской семьи кольцо с сапфиром и 14 бриллиантами.

Спустя годы принцесса Диана рассказала несколько печальных историй, случившихся незадолго до бракосочетания. После помолвки в феврале принц положил руку невесте на талию, отметив, что та немного пухловата. Это сильно ранило леди Ди. С того момента у девушки началась булимия. К июлю ее объемы уменьшились на 15 сантиметров.

Сразу после помолвки Чарльз отправился в тур по Австралии и Новой Зеландии, в то время как его невесте пришлось остаться дома и бороться с нападками журналистов. С переездом в Букингемский дворец принцесса Диана почувствовала себя еще более одинокой.

К тому же, принцесса Диана знала о романе принца с Камиллой Паркер-Боулз. Однако 29 июля 1981-го состоялась свадьба века: Чарльз женился Диане. Но медовый месяц обернулся очередным кошмаром – каждый вечер молодожены должны были развлекать высшее общество на яхте "Британия", а не проводить время наедине. Потом пара отправилась в резиденцию в Балморал, но и здесь муж не попытался сделать шаг навстречу.

Психическое состояние леди Ди ухудшалось, она стремительно теряла вес. к тому же Чарльза раздражала обоснованная ревность жены. Судя по дневникам леди Ди, покончить с собой она пыталась минимум четыре раза. После появления на свет принца Уильяма Диана страдала от тяжелой постродовой депрессии, гораздо легче протекала вторая беременность. А 1986 году принц Чарльз возобновил роман с Камиллой. Принц Чарльз приглашал любовницу в Хайгроув, где не появлялась его жена.

Принцесса Диана не развелась с неверным супругом, прежде всего, из-за чувства долга. Начался бы скандал мирового масштаба. Во-вторых, существовала реальная угроза того, что после расторжения союза дети останутся с отцом, а выдержать разлуку с наследниками она бы не смогла. Кроме того, "рейтинги" леди Ди среди народа стремительно росли, а принадлежность к монархам позволяла ей не просто заниматься благотворительностью, но и оказывать существенное влияние на мировое сообщество.

В 1992-м супруги разъехались и появлялись вместе только на официальных мероприятиях. Психологи заключили, что проблемы тянулись из детства: Диане было восемь, когда ее родители развелись, и не желала травмировать подобным образом сыновей. Кроме того, она боялась, что расставание с принцем поставит крест на ее будущей личной жизни.