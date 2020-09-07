"Люди, что с вами?": скандальное ютуб-шоу лишили денег из-за жестких шуток

Шоу Comment Out лишилось двух рекламодателей и миллионов рублей. Комики перешли грань в своем творчестве, неуместно поиронизировав над протестами в Белоруссии.



Выпуск проекта с исполнителями Лолитой Милявской и Юрой Музыченко получился очень скандальным. Юмористические задания для гостей были связаны с политикой. Так, певец должен был написать оскорбительный комментарий.

"Лови загадку! Кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Белоруссии? Ответ: Тихановской, когда увидела след от месячных на прокладке! Прикол", – гласит предложенное задание. Юрий Музыченко отказался это делать. Он отметил, что не собирается обижать целый народ ради шутки для "Ютуб" в шоу Comment Out. "Ну вы чего? Люди, что с вами? Проснитесь. Как я буду жить с этим, если напишу?" – возмутился артист.

После выпуска передачи ее осудили пользователи Сети. А два крупных рекламодателя и вовсе расторгли с контракт с Comment Out. Это компании Uniliver и "Яндекс.Лавка". Первая заявила, что не знала о содержании программы до ее выхода в эфир. "Мы намерены предпринять все усилия, чтобы впредь избегать интеграций, которые противоречат ценностям компании и вредят репутации наших брендов", – отметили в компании. Uniliver извинились перед зрителями и выразили сожаление в том, что их бренд "оказался в ассоциации с контентом, представленным в этой передаче".

Сервис по доставке еды также отказался дальше работать с юмористическим шоу Comment Out. Отметим, скандальный выпуск вышел в эфир 31 августа. Ранее ведущий передачи Владимир Маркони пытался объяснить, почему они предлагали такие задания своим героям.

"Потому что не можем проходить мимо злободневного и не можем не привлекать внимание к актуальным событиям", – высказался шоумен. "Мы за свободу, свободу слова в Интернете и вне его. Peace", – заявил Маркони. Однако оправдания ведущего Comment Out, судя по всему, не тронули рекламодателей.