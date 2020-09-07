Картункова из КВН показала свою любимую женщину: Кусайте локти

Ольга Картункова стала популярна после участия в КВН с командой "Город Пятигорск". Артистке всегда доставались роли обаятельных, но властных пышек.

В личном блоге актриса впервые показала любимую женщину. Звезда опубликовала снимок с мамой и отметила, что обожает свою красотку. "Они локти кусать, а мы молодеть", – пошутила Ольга Картункова.

На фотографии перед зрителями предстала привлекательная женщина. Она с улыбкой смотрит в кадр и, по всей видимости, демонстрирует новую прическу и макияж.

Поклонники пришли в восторг от родительницы Ольги Картунковой. "Ого! Оленька, да у Вас отличная генетика! 👍🏻😊Дай Бог здоровья мамуле, да и всем, кто Вам близок и дорог! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мама выглядит потрясающе", "Какая шикарная мамуля", "Чудесная какая мама! Здоровья Вам и ей", " Вы обе молодчинки... улыбчивые... обожаю!", "Вот от кого такие большие и красивые глазки у Оли,мамины", – написали в комментариях.

Ольга Картункова всегда была женщиной "в теле". Звезда долгое время боролась с лишним весом и около года назад смогла, наконец, похудеть на 60 килограммов. Однако после карантина актриса вновь поправилась. Как оказалось, для новой роли ей было необходимо вернуться к образу пышки.