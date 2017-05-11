Дочь похудевшей на 61 кг звезды КВН потрясла народ

Звезда КВН, блиставшая в команде "ГородЪ ПятигорскЪ" Ольга Картункова, поделилась в Instagram портретом своей 18-летней наследницы Виктории. Дочь актрисы, сбросившей недавно 61 килограмм, потрясла акул пера и пользователей Сети своей красотой и стройностью.

Для почитателей Картунковой, внимательно следящих за ее микроблогом, сообщение о дне рождения дочери актрисы стало большим сюрпризом. Раньше Ольга крайне редко впускала подписчиков в свою личную жизнь и демонстрировала в соцсетях членов семьи.

Однако ради 18-летия дочки звезда КВН сделала исключение. Юмористка трогательно поздравила с днем рождения девушку, вступающую во взрослую жизнь.

"Моя радость, моя жизнь, моя гордость))))!!!!!! Тебе сегодня 18 лет)!!!!!! Ты такая большая, и такая еще маленькая)... сколько тебя ждет еще, и сколько интересного. Мы достойно воспитали тебя, пронеси это достойно всю жизнь, мы не идеальные родители, но знай и помни, что все это делали с любовью и уважением к тебе)!! Каждый родитель хочет, чтоб его ребенок был счастлив) я родитель, я хочу!!!! Будь, береги себя....это важно. С Днем Рождения)!!!", – поздравила дочку Картункова, добавив в хештегах, что дети – ее опора и награда.

Публикация от Ольга Картункова (@kartynkova222) Май 11 2017 в 2:42 PDT

Подписчики юмористки, потрясенные привлекательностью и стройностью ее дочери, принялись оставлять восторженные комментарии. "Такая же красотуля как и мама", "Какие у Вас красивые дети👌", "Очень красивая девочка", "Оля у тебя самый ЛУДШИЙ ребенок", – засыпали комплиментами именинницу пользователи Сети.

Публикация от �� (@vitalievna_k_v) Ноя 27 2016 в 1:17 PST

К слову, ранее Ольга показала в Instagram другую свою гордость – сына Александра, который в декабре 2016 года ушел в армию. "Ну вот сегодня ночью я стану мамой .... мамой солдата ))) Я молюсь о тебе, мой родной, чтоб хранил тебя Бог от несчастья, чтоб удача укрыла волной, не рвалось чтобы сердце на части. Я молюсь, пусть Господь снизойдет и избавит тебя от тревоги. Пусть подальше Господь отведет, твой маршрут от опасной дороги. Сделай так, чтоб я не краснела за тебя), иначе мама приедет в часть, и всем мало места будет", – пригрозила своему отпрыску Ольга. – Ты меня знаешь)!"

Публикация от Ольга Картункова (@kartynkova222) Дек 6 2016 в 5:58 PST

Раньше сын не давал звезде КВН поводов для беспокойства. "Я никогда не краснела за тебя, и потом не хочу)!!! служи, береги себя и ближнего, не обижайся и не обижай, помни чему учили и применяй, сложности с улыбкой, радость со слезами)!! Все будет хорошо! Я рядом, сынок))", – написала сыну Картункова и пообещала, что она дождется его возвращения.

Публикация от Ольга Картункова (@kartynkova222) Май 7 2017 в 9:17 PDT

Как писали Dni.Ru, за последний год Ольга заметно похудела. Вместо 151 килограмма теперь она весит всего 90. Добиться столь впечатляющих результатов актрисе помогло правильное питание – она полностью отказалась от сладкого, исключила из рациона хлеб. Ольга призналась, что теперь старается есть по пять-шесть раз в день, в основном фрукты, овощи, куриную грудку.