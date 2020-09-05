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"На все готовы ради денег": Легкоступова могла стать жертвой озлобленных наследников

Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Каждый день на просторах Интернета всплывают новые подробности из жизни Валентины Легкоступовой. Когда певица ушла из жизни, многочисленная аудитория вспомнила о ее легендарных музыкальных композициях и начала горевать.
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Поговаривают, что даже родные дети задумались о ценности жизни своей матери, только после того момента, как ее не стало.

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Прямым наследникам удавалось не только ухаживать за Валентиной Легкоступовой в последние дни ее жизни, но и вести скрытую борьбу с возлюбленным матери.

Из-за сложившейся ситуации большинство друзей отвернулось от экс-супруга певицы. Но остались и те, кто решился поддержать Юрия Фирсова в нелегком бою.

Поклонники и родственники Легкоступовой набросились на Фирсова. Звездные наследники уверены, что яхтсмен споил женщину и буквально толкнул ее в могилу.

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Публикация от Валентина Легкоступова (@legkostupovavalentina)

Анонимные источники сообщают, что в истории Валентины многие подробности все еще покрыты мраком. По словам самого Юрия Фирсова, дети его возлюбленной скрывают истинные помыслы за наигранной скорбью.

Напомним, дочь артистки Валя была против скорейшего брака матери. Родственница Легкоступовой ненавидела ухажера актрисы и всеми силами пыталась их разлучить.

Прозвучала и другая версия смерти певицы. Якобы дети Валентины пытались стереть ее с лица земли, претендуя на финансы Юрия.

"Они на все готовы ради денег. Поэтому дочка и сказала, что Валя с Юрой квасили на протяжении трех недель", – заявил анонимный комментатор.

Автор: 5 сентября 2020, 18:02 Источник: Popcake.tv • Требует проверки
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