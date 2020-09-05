Известная актриса изменилась до неузнаваемости: Кто эта девочка?

Артистка предстала перед зрителями в одной ночной сорочке, с распущенными волосами и без косметики. "Переехала в город Белогорск", – сообщила знаменитость.
Вид 42-летней Кристины Бабушкиной в естественном виде произвел сильное впечатление на фанатов. По мнению поклонников, на снимке звезда выглядит очень юной. Многие сравнили образ актрисы с детским. "Вы тут как девочка , сонная утренняя, у бабушки в деревне (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала одна из пользовательниц Сети.
Многие отметили, что на фото артистка кажется молодой девушкой. "Ой! А кто эта девочка?!", "Вау, ты такая красивая на этой фотографии", "Вы такая красивая и вам очень идут светлые тона", "Очень хорошая энергетика чувствуется", "Такое солнечное фото", – заявили в комментариях.
Напомним, Кристина Бабушкина стала популярна после работы над фильмами "Духless" и "О чем говорят мужчины". Также артиста уже 20 лет выходит на сцену МХТ им. Чехова.
Не так давно звезда отмечала годовщину свадьбы со своим супругом Андреем. В личном блоге актриса поделилась трогательными кадрами с праздника в честь бракосочетания.
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