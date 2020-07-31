Популярная актриса показала редкие фото с мужем

В честь важной даты знаменитость опубликовала в личном блоге подборку снимков с мужем Андреем. Несколько лет назад свадьбу отмечали с размахом – дружно и весело. На торжество съехались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей можно было встретить Максима Виторгана и Ксению Собчак, Федора Бондарчука с Паулиной Андреевой, Константина Хабенского и других.
На архивных снимках Кристина Бабушкина предстала в белом кружевном платье в пол. Зону декольте украсила россыпь кристаллов, а прическу дополнила легкая длинная фата. Жених выбрал для свадьбы темный костюм, белую сорочку и галстук-бабочку.
Поклонники присоединились к поздравлениям. "Долгих вам лет совместной счастливой жизни! В любви и согласии! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это была самая запоминающаяся свадьба!", "Наши поздравления самой красивой паре❤️ Долгих лет счастливой жизни и огромной любви", "Красавица! И чтобы счастье не кончалось!" – пишут в комментариях.
Стоит отметить, что Кристина Бабушкина очень редко делится моментами из личной жизни. Актриса предпочитает не показывать лишний раз супруга и дочь, которой недавно исполнилось 13 лет. Устинья появилась в союзе артистки с коллегой по сцене Станиславом Дужниковым.
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