Кумир молодежи оказался на улице и промышлял воровством

Певец Рамиль Алимов (RAMIL’) – автор хита "Сияй", и сейчас его карьера идет в гору. Трек невероятно популярен в "Тик-Токе", а строчки из песни слышал каждый. Однако в шоу "Ходят слухи" музыкант рассказал, что еще совсем недавно был бездомным и даже воровал.



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