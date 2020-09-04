Кумир молодежи оказался на улице и промышлял воровством

Как оказалось, популярная композиция была написала в период кризиса, и она совсем не о любви. Парень не надеялся на успех и сочинил трек, будучи в эмоциональной и финансовой яме. За свои 20 лет артист успел пережить многое.
Родители Рамиля расстались, когда ему было всего 8 месяцев, в подростковом возрасте он жил у бабушки, а когда она умерла, в семье произошел разлад. После очередной ссоры с тетей мальчик сбежал из дома и жил на улице около недели, пытаясь достать деньги.
По словам исполнителя, еще в 14 лет ему говорили, что по нему плачет тюрьма. Впрочем, это утверждение близко к реальности. Парень не брезговал брать чужое, чтобы выжить. В интервью RAMIL’ отметил, что раньше никогда бы не отдал телефон человеку, если бы увидел, как тот его потерял. Сейчас уже все по-другому – например, недавно в гримерке валялись 200 долларов, но он отдал их владельцу.
Автор хита "Сияй" заявил, что его очень вдохновил пример Егора Крида. Лишь любовь к музыке помогала двигаться вперед, молодому человеку очень хотелось оказаться в центре внимания.
В исполнении желаний Рамилю Алимову помог известный продюсер Ханза. По словам артиста, если бы не коллега, он, возможно, уже бы сидел в тюрьме. "Я же ничего не умею, мне ничего не интересно, кроме музыки", – отметил RAMIL’.
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