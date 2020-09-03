Таксист обокрал звезду шоу "Холостяк"

Происшествие случилось несколько дней назад в Москве. Девушка готовилась к поездке в Лондон, где должна была блистать в элегантном платье. Чтобы все сидело идеально по фигуре, она отдала вещь на ушивку в ателье на Лужнецкой набережной.
Наконец, красавице позвонили и сказали, что все готово. Ульяна Миронова решила не тратить время и попросила сотрудников студии отправить одежду с помощью сервиса такси. В итоге долгожданный наряд блондинка так и не получила.
Как оказалось, водитель забрал заказ, а потом пропал с радаров и перестал выходить на связь. Модель пару дней надеялась на ошибку, звонила таксисту, но все оказалось тщетно. Так как дата отъезда приближалась, а платья не было, Ульяна решила обратиться в полицию. Теперь делом занимаются правоохранители.
Как отметили стражи порядка, заявление на кражу одежды на 100 тысяч рублей они действительно получили. Ущерб посчитали значительным, ведется расследование.
Напомним, Ульяна Миронова была участницей шестого сезона шоу "Холостяк". Девушка боролась за любовь Егора Крида, однако не выдержала конкуренции и выбыла в одной из первых серий.
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